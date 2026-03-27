Pirkadat előtt csapott le a NAV a pécsi vásárcsarnok pékségeire, meg is lett az eredménye
2026. március 27. péntek 08:20
A NAV baranyai munkatársai kiemelten ellenőrizték a vásárcsarnok és a város pékségeit, kisboltjait, valamint a nagybani piac zöldség-gyümölcs kereskedőit. Négy dolgozót bejelentés nélkül foglalkoztattak, egy üzletben pedig hibás áfakulcsot használtak. A szabálytalankodók több millió forintos mulasztási bírságra számíthatnak.
A NAV baranyai munkatársai egy szerdai napon, hajnali kettőkor jelentek meg a vásárcsarnokban.
A célkeresztbe ezúttal a pékségek kerültek, és egy dolgozónál meg is állapították a feketefoglalkoztatást.
A nagybani piacon is hasonló véget ért az ellenőrzés, egy be nem jelentett alkalmazott pakolt a raktárban.
A város pékségeiben és korán nyitó kisboltjaiban szintén találtak szabálytalanul dolgozókat a revizorok, és az egyik próbavásárlásnál hibás áfakulcsot használt az eladó.
Nem éri meg a munkavállalók be nem jelentése, hiszen 2024. augusztus elsejétől a mulasztási bírság felső határa már nem egymillió, hanem kétmillió forint minden egyes szabálytalanul foglalkoztatott esetén.
A bejelentést mulasztó vállalkozások felkerülnek a szabálytalanul foglalkoztatók listájára, ezt a NAV a honlapján is közzéteszi.
A súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett utólagos adóellenőrzésre és akár üzletlezárásra is számíthatnak.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
