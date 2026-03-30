Passió Máriagyűdön: a megyéspüspök és a plébános is a szereplők között volt
2026. március 30. hétfő 08:22
A máriagyűdi kegyhelyen 2010 óta minden évben virágvasárnap megjelenítik Krisztus szenvedésének történetét. A misztériumjátékban a közösség tagjai mellett Felföldi László pécsi megyéspüspök és Keresztes Andor, a kegytemplom plébánosa is nem először vállalt szerepet.
A Sarlós Boldogasszony-kegytemplomot körülvevő festői kegyhelyen megjelenített passióban a főpásztor Cirenei Simont, a plébános az első farizeust, Polgár Péter kántor pedig Poncius Pilatus római helytartót alakította.
Jézust Nádudvary Csongor, a közösség tagja személyesítette meg.
A mintegy 70 szereplős misztériumjátékot, mely a nagyböjti készület részeként segíti a méltó készületet Krisztus feltámadásának ünnepére, évről évre hatalmas érdeklődés övezi a máriagyűdi kegyhelyen.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
