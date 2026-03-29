Programokkal várják a családokat a pécsi kulturális negyedben és a világörökségi helyszíneken

Különleges programkínálattal várja a családokat Pécs két kiemelt kulturális helyszíne, a Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont a tavaszi szünetben, április 2. és 12. között.

Az intézményeket üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) közleménye szerint a kultnegyedben húsvéti detektívjáték, planetáriumi kalandozás és kreatív workshopok lesznek, az ókeresztény értékeket bemutató Cella Septichora Látogatóközpontban pedig ókori római kalandok és fejlámpás éjszakai felfedezések várják az érdeklődőket.

A tavaszi szünet ideje alatt a negyed területén működő planetáriumban naponta több alkalommal indulnak élőszavas planetáriumi bemutatók csillagászok vezényletével, lesz csempehajtogatás és kerámia élményfestés, de látványos fizikai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők a tudomány szórakoztató oldalát felvillantva.

Április 11-én, a magyar költészet napján irodalmi sétára várják az érdeklődőket a Zsolnay-negyedben, amely során megidéznek klasszikus és kortárs költőket, valamint Pécshez kötődő szerzőket.

Este a Radnóti Színház vendégjátékát élvezheti a közönség: Bálint András Kossuth-díjas művész Kosztolányi-estje lesz látható.

Az állandó kiállítások közül a Zsolnay-örökséget bemutató tárlatok a szünet minden napján nyitva tartanak és több tematikus séta is indul azok számára, akik inkább idegenvezető segítségével ismernék meg a kincseket.

A Cella Septichorában a föld alatt indulnak kalandok: a látogatóközpont különleges, egész napos szünidei táborokat és tematikus sétákat kínál, ahol a római kori Sopianae mindennapjai elevenednek meg.

Április 9-én egész napos program keretében egy expedíció kalandjáték során fedezik fel a gyerekek Pécs antik épületeit, majd római katonai kiképzésen vehetnek részt, és megkóstolhatják a római lakomák ínyencségeit is.

Az Ave Sopianae! elnevezésű családi délutánokon az ókori rómaiak bőrébe bújva, játékosan ismerhető meg a történelem, de lesz többféle tematikus séta is, amelyek során megismerhető Pécs föld alatti világa, valamint rejtett udvarokba is bepillanthatnak a résztvevők, az éjszakai tárlatjáraton, április 10-én pedig fejlámpás felfedezőút indul a sírkamrák falai között.

A programokról a www.zsolnaynegyed.hu oldalon olvashatók további részletek.



