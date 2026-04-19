Polgármestert és képviselőket választanak egy baranyai településen

Időközi polgármester- és önkormányzatiképviselő-választást tartanak a dél-baranyai Gilvánfa községben ma.

Az ormánsági településen azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület január 28-án a feloszlásáról döntött.

A választáson két független jelölt - Csonka László és Bogdán László - indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenkét független jelölt aspirál.

A falu egyetlen szavazókörében közel 260 választásra jogosult adhatja le szavazatát. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.