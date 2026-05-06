Pécsett új lelki elsősegély indult, már hívható a Lélektér vonal

2026 májusától új telefonszámon hívható a Lélektér vonal, amely anonim és ingyenes lelki segítséget nyújt mindazoknak, akik nehéz helyzetben vannak. A 06 80 496 694 telefonszámot hétfőtől péntekig 17-21 óra között hívhatja kortól, nemtől függetlenül bárki, akinek lelki segítségre van szüksége.



Az új hívószám bevezetésének célja, hogy még könnyebben elérhető legyen a támogatás azok számára, akik úgy érzik, egyedül nem tudnak megbirkózni a problémáikkal, akik megbeszélnék azt valakivel.

A vonalat képzett önkéntes segítők működtetik, akik meghallgatják a hívókat, és kérdéseikkel segítenek átgondolni a nehéz élethelyzetet.



A szolgáltatás ugyan új néven és új számon érhető el, de stabil szakmai alapokra épül: a háttérben a 2008 óta működő Pécsi Ifjúsági Lelkisegély szolgáltatás tapasztalata áll. Az átalakulással a telefonálás lehetősége minden korosztály számára megnyílt.



A 06 80 496 694-es számon a beszélgetések anonimak, a segítők titoktartás mellett, ítélkezés nélkül fordulnak a hívók felé. Aki bátortalan a telefonáláshoz, e-mailben is kérhet segítséget, mely a www.lelektervonal.hu oldalon található linken keresztül lehet eljuttatni az önkéntesekhez.



A lelki elsősegély szolgáltatás különösen fontos napjainkban, amikor a mentális terhek és a stressz szintje magas, és az öngyilkosságok száma Magyarországon ezres nagyságrendű minden évben.

Sokszor a környezet sem veszi észre, ha valaki bajban van - vagy éppen az érintett nem mer, vagy nem tud segítséget kérni.

Amikor az ellátórendszer túlterhelt, és a magánpraxis sokak számára megfizethetetlen, a Lélektér vonal azonnali, ingyenes kapaszkodót kínál. Nem helyettesíti a pszichoterápiát, de sokszor a legrosszabb pillanatokban nyújt kapaszkodót.

Egy segítő beszélgetést biztosít, aminek során lehet rendszerezni a gondolatokat, vigaszt találni, vagy egyszerűen csak túlélni a következő órákat.

