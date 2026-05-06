Mintegy 300 végzős érettségizik az egyházmegye gimnáziumaiban

A Pécsi Egyházmegye oktatási intézményeiben idén összesen 284 végzős tesz érettségi vizsgát. A megmérettetésen a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 27, Pécsen, a Szent Mór Iskolaközpont 65, Tamásiban, a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium 82, valamint a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 110 tanulója ad számot tudásáról.

Ebben az évben országszerte mintegy 1200 helyszínen több mint 148 000 végzős középiskolás érettségizik.

A számonkérés alkalmainak lebonyolításában május 4. és június 30. között 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre.

A diákok május 4-én magyar nyelv és irodalomból, május 5-én matematikából, 6-án történelemből, május 7-én angol nyelvből, 8-án pedig német nyelvből tesznek középszintű érettségi vizsgát.

Az érettségi rendszerében a hittan is megjelenik: az egyházi gimnáziumok tanulói számára a kötelező közismereti tárgyak mellett a hit- és erkölcstan választható vizsgatárgy.