Mintegy 300 végzős érettségizik az egyházmegye gimnáziumaiban
2026. május 06. szerda 15:27
A Pécsi Egyházmegye oktatási intézményeiben idén összesen 284 végzős tesz érettségi vizsgát. A megmérettetésen a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 27, Pécsen, a Szent Mór Iskolaközpont 65, Tamásiban, a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium 82, valamint a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 110 tanulója ad számot tudásáról.
Ebben az évben országszerte mintegy 1200 helyszínen több mint 148 000 végzős középiskolás érettségizik.
A számonkérés alkalmainak lebonyolításában május 4. és június 30. között 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre.
A diákok május 4-én magyar nyelv és irodalomból, május 5-én matematikából, 6-án történelemből, május 7-én angol nyelvből, 8-án pedig német nyelvből tesznek középszintű érettségi vizsgát.
Az érettségi rendszerében a hittan is megjelenik: az egyházi gimnáziumok tanulói számára a kötelező közismereti tárgyak mellett a hit- és erkölcstan választható vizsgatárgy.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
