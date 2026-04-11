Összeütközöt két autó Mohács és Bár között

2026. április 11. szombat 18:03

Összeütközöt két autó Mohács és Bár között

Szombaton délután két autó ütközött össze az 56-os főúton, Bár és Mohács között.

 

A mentés idejére a főutat a 44-es kilométernél fél szélességében lezárták, a forgalmat rendőrök irányítják.

EQM