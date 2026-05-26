Zivatarokkal érhet véget a kánikula szerdán

Szerda délutánig szinte országszerte felhőtlen, derült időben lesz részünk, majd holnap a délutáni órákban északnyugat felől gomolyfelhők érkeznek, melyekből elszórtan - főként a Dunántúlon és északkeleten - záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati, északi szél, holnap a záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a magasabb helyeken, a nagyvárosok belterületein, vízpartokon ennél melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között alakul.

