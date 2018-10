Ők is a vízilovakkal vannak: a Pécsi Állatkertben is önkéntesek dolgoztak

Az állatkertet csinosították, fákat ültettek és játszóteret újítottak meg a Hauni Hungaria munkatársai a vállalat idei második önkénes napján. A programba 140-en kapcsolódtak be.

Szokatlan nyüzsgés fogadta szombaton a pécsi állatkert korán kelő vendégeit: már a nyitás előtt több tucat piros pulóverbe öltözött haunis dolgozó gyülekezett a kapunál.

Valamennyien a vállalat idei második önkéntes napjára érkeztek, hogy segítsenek kisebb munkákat elvégezni a pécsiek kedvelt kirándulóhelyén. A csapat egy rövid útbaigazító megbeszélést követően munkához is látott: lefestették a vízilókarám kerítését, betongyűrűket építettek be a sakálok kifutójába, erdei padokat telepítettek és bővítették-renoválták az állatkerti tanösvényt.



„Az állatkert az elmúlt években szerves részévé vált Pécs életének. Nem csak a szabadidős programok, oktatás, különböző jótékonysági akciók vagy társadalmi felelősségvállalás szempontjából jelentős megmozdulások igazolják ezt, hanem a mára fejlett kapcsolat- és együttműködési rendszer is. Az, hogy a Hauni munkatársai és vezetői úgy döntöttek, hogy segítségünkre lesznek, nem csak egy komoly támogatás - hiszen az a munka, amit itt egy nap alatt közösen elvégezhetünk, számunkra több hetes előrelépést jelent - hanem megtisztelő elismerés is az ő részükről. Biztos vagyok benne, hogy a mai akció egy új és mindkét cég szempontjából eredményes együttműködésnek az első mozzanata." - mondta el Siptár Dávid, a Pécs ZOO ügyvezetője.



Egy másik haunis csoport az uránvárosi Péchy Blanka téren látott munkához. A Szivárvány Gyermekház előtti téren közel kétszáz facsemetét és különféle cserjét ültettek el, mely növényekről a BIOKOM Kft. gondoskodott és szakszerű tanácsokkal is segítették a haunisokat. „A facsemeték között, melyek remélhetőleg pár éven belül árnyékos parkká varázsolják ezt a területet, lesz egylibanoni cédrus, ezen kívül sokféle fafajtát ültetnek el a haunisok. Örömmel fogadtuk ezt a kivételes kezdeményezést, idén már a második sikeres, közös önkéntes napi projektet valósítottuk meg." - tájékoztatott Zalayné Cseresznyés Tímea, a BIOKOM Kft. közfeladat-ellátási vezetője.



Mindezzel párhuzamosan egy harmadik helyszínen, a „régi" Kertvárosban, a Honvéd téri játszótér felújításának álltak neki a lelkes haunisok. Till Zoltán, a Hauni munkatársa, aki ennek az alprojektnek az ötletgazdája, így nyilatkozott: „Ha már lehetőség van arra, hogy a cég tegyen a városért, akkor a saját szomszédságára is kell, hogy gondoljon. A helyszínt ismerem, gyakran látok itt óvódás és iskolás korú gyermekeket is. Örülök neki, hogy az ötletem kiválasztásra került, mert számomra a mai világban nem csak nálunk a termelésben kerül előtérbe a digitalizáció, hanem a gyermekek körében is, és fontos, hogy a gyermekek számára közvetítve legyen az üzenet, hogy szabad térben, személyesen is jó találkozni, beszélgetni, játszani."



„Lakossági egyeztetés történt a játszótér kialakításával kapcsolatban; az egyik komplex játékelemet körülbelül három hét múlva kicserélik, most pedig lefestettük a másik játékot és a kerítést. Nagyon örülünk a Hauni újabb kezdeményezésének és annak is, hogy ma a városban több helyi és országos cég is végez önkéntes munkát a „72 óra önkéntesség" mozgalom keretében." - hangsúlyozta Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke.



„A város és a megye egyik legnagyobb munkaadójaként szeretnénk tevékeny részesei lenni a helyi közösségnek és szerepet vállalni a közvetlen környezetünk rendben tartásában és szépítésében. E célból szervezzük az önkéntes napjainkat, amelyek a kollégák körében is nagyon népszerűek. Ezúttal közel 140 munkavállalónk dolgozott velünk szombaton, a Hauni valamennyi részlegéből. A mostani önkéntes nap programjának összeállításakor a munkatársaink ötleteit is felhasználtuk. Olyan helyeken szeretnénk segíteni, ahol hasznos és szükséges a munkánk." - foglalta össze Katona Gábor ügyvezető.