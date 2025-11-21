Mohácsról eltűnt 17 éves lányt keres a rendőrség
2025. november 21. péntek 12:33
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bogdán Vanessza ügyében.
A 17 éves lány 2025. október 21-én egy mohácsi gyermekotthonból - ahol ideiglenesen volt elhelyezve - távozott engedély nélkül, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány normál testalkatú, szeme barna, haja hosszú, fekete.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
