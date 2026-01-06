Február 12-én kezdődik a busójárás, már javában zajlanak az előkészületek

Már alig több, mint egy hónap van hátra a busójárás kezdetéig, a háttérben természetesen javában zajlanak az előkészületek.

Idén a tavalyihoz képest (2025-ben február 27. volt a kezdés napja) kicsit előbb, február 12-én indul a busójárás.



A télűző népszokás időpontja természetesen nem hasra ütéssel dől el, a tavaszi napfordulót követő első holdtölte dátuma határozza meg, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap farsangvasárnap, ami a mindig csütörtökön kezdődő, s kedden befejeződő busójárás tetőpontja.



Ebből adódóan 2026-ben február tizenkettedikére esik a kezdőnap.



Korábban már arra is voltak példák, hogy januárban kezdődött a télűzés, igaz, nem éppen sokszor: az utóbbi száz évben mindössze kétszer, legutóbb 2007-ben. Akkor január utolsó napjára esett a busójárás első napja.



Bár azt egyelőre természetesen nem tudni, milyen lesz akkor az időjárás, de nem kizárt, hogy a busóknak nagyon bele kell majd „húzniuk", mivel február derekán akár még fagyos is lehet az időjárás.



Az előkészületek természetesen javában zajlanak, olyannyira, hogy hamarosan a hivatalos program is elkészül, amelyről természetesen beszámolunk.