Szerda délig tartó havazás kezdődött Baranyában

Ma délnyugat felől, kelet felé terjedően egyre többfelé kiterjedt, jelentős havazás kezdődik, közölte a HungaroMet.

Kedd éjfélig a tiszántúli és az északkeleti részeket leszámítva 10-20 cm porhó, a Tiszántúlon és északnyugaton 2-7 cm friss hó valószínű. Az éjszaka második felére a havazás zónája fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és a szerda reggeli, délelőtti órákban elhagyja keleti határainkat.

A szerda hajnali órákban Szabolcs keleti részén van némi esélye átmeneti vegyes csapadéknak (havaseső, fagyott, ónos eső).

Szerdán a nap első felében a Dunántúlon 1-6 cm (Dunántúl déli, délkeleti részein a több, 5 cm körüli), míg a Dunától keletre ~ 8-15 cm hó valószínű, a keleti határszélen kissé vizes, másutt porhó formájában.

Szerdán az esti óráktól dél, délkelet felől újabb havazás kezdődik, amely előreláthatólag döntően a Tiszántúlon és a déli megyékben okozhat porhavat, éjfélig a Tiszántúlon 2-10 cm, délen 2-5 cm, másutt lepel-1 cm.

Összességében várhatóan szerda éjfélig az északnyugati részek kivételével 10-25 cm hó valószínű, az ország nagyobb hányadán 15 cm körüli vagy feletti mennyiséggel. Északnyugaton jelenlegi számítások szerint 2-10 cm hó hullhat. Budapest térségében várhatóan 15 cm körüli hóra is van esély.