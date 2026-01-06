Orbán Viktor: az ukrán gömböc enni kér

Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárost, ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat - közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor ezt bődületes összegnek nevezve megjegyezte, hogy ez az éves magyar GDP közel négyszerese.

"Ezért akarták a brüsszeliek mindenáron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér" - fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához: a Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását.

"Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk" - írta Orbán Viktor.