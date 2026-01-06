Csaknem ötezerszer riasztották a mentőket 24 óra alatt
2026. január 06. kedd 15:34
Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban - közölte a szervezet szóvivője kedden az MTI-vel.
Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.
Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást - olvasható a közleményben.
Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.
MTI
