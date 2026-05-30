Menyhalból érkezett utánpótlás a Dunába Mohácsnál

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége május 26-án ismét menyhalat telepített a Dunába Mohácsnál a Sokac-révnél, összesen 3900 db-ot.

A kihelyezett I. nyaras menyhalak 8-10 cm közötti méretűek voltak.

A menyhal sajnos nagyon megfogyatkozott a természetes vizeinkben, a horgászfogásokban egyre ritkábban jelenik meg, éppen ezért állományának erősítése a cél a kihelyezésekkel.

A menyhal a ritkán telepített, nehezen beszerezhető halak közé tartozik, ugyanis a mesterséges körülmények közötti anyahal tartás, esetleges anyahal begyűjtés, szaporítás-nevelés kevés helyen megoldott, emiatt nem sok haltermelő foglalkozik vele.