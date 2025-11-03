Lerobbant kamion miatt lezárták az alagutakat az M6-oson

Az autópályán a Budapest felé vezető oldalon egy elromlott miatt lezártak egy alagutat hétfőn délután.

 


Az "A" jelű alagútban egy műszaki hibás kamion vesztegel.

A forgalmat megállították.

 

 

 

 

EQM