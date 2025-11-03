Lerobbant kamion miatt lezárták az alagutakat az M6-oson
2025. november 03. hétfő 18:00
Az autópályán a Budapest felé vezető oldalon egy elromlott miatt lezártak egy alagutat hétfőn délután.
Az "A" jelű alagútban egy műszaki hibás kamion vesztegel.
A forgalmat megállították.
.
EQM
