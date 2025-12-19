Megint a szokásos: köd és felhők várnak ránk szombaton

Kora estétől egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és holnap nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható.

Szitálás, valamint ma északon esetleg gyenge eső előfordulhat.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő.