Megint a szokásos: köd és felhők várnak ránk szombaton
2025. december 19. péntek 19:30
Kora estétől egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és holnap nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható.
Szitálás, valamint ma északon esetleg gyenge eső előfordulhat.
A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő.
MTI
