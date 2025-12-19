Megérkezett Pécsre Betlehemből a békeláng

A betlehemi Születés templomából az ausztriai Linzen keresztül Pécsre is megérkezett a békeláng. A Pécsi Egyházmegyei Hivatal portájáról szabadon vihető az otthonokba!

A betlehemi békelánggal gyújtja majd meg Felföldi László pécsi megyéspüspök a negyedik gyertyát Pécs város adventi koszorúján december 20-án, 17.00 órakor a Széchenyi téren.

A szervezők kérik, hogy aki szeretné az otthonába vinni a lángot, gondoskodjon szállításra alkalmas mécsesről.

A betlehemi békeláng cserkészek által történő szétosztása több évtizedes hagyományra tekint vissza. Először 1986-ban kezdeményezték, hogy karácsony ünnepére Jézus születésének helyszínéről, a Születés bazilikájában világító örökmécsesről vett lángot vigyenek Ausztriába.

Az akcióhoz az Osztrák Cserkész- és Cserkészleány Szövetség 1989-ben csatlakozott, azóta pedig minden évben egy gyermeket utaztatnak Betlehembe, aki az örökmécses lángjáról meggyújtja mécsesét és Bécsbe viszi azt, ahol aztán további országok cserkészküldöttségei veszik át lámpásaikba és viszik tovább közösségeikhez, hogy az adventi koszorúk gyertyáin fellobbantsa a lángot és fényével minden családban hirdesse a béke fontosságát.