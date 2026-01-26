Lecsukatta a bíróság a baranyai emberölés gyanúsítottját

A Pécsi Járásbíróság hétfőn elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra emberölés bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddig rendelkezésre álló adatai szerint a gyanúsított férfi és a sértett nő élettársak voltak. Kapcsolatuk megromlott, külön költöztek. Egy közös fiúgyermekük született, aki súlyos izombetegségben szenvedett, ezért rendszeresen gyógytornászhoz vitték.

2026. január 22-én a reggeli órákban a gyanúsított a sértett lakóhelyére ment a gépkocsijával, ott a sértettet és a gyermeket felvette, majd a gyermeket elvitték a kezelésre.

Ezt követően a gyanúsított és a sértett gépkocsival közlekedtek, minek során a gyanúsított és a sértett között többszöri szóváltás történt, összevesztek. A sértett az út során - lakott területen kívül - megkérte a gyanúsítottat, hogy álljon félre, mert wc-re kell mennie.

A gyanúsított megállt, mindketten kiszálltak a kocsiból, majd a gyanúsította a sértettet testszerte 4-5 alkalommal késsel megszúrta. A nő a földre esett, ekkor a gyanúsított a sértett fölé lépett és két alkalommal a szájába lőtt a birtokában tartott gázpisztollyal.

A sértett a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított magához vette a sértett értékeit, az elkövetés eszközét eldobta, majd másnap feladta magát a rendőrségen. A holttestet a rendőrség később megtalálta.

A gyanúsított terhére rótt cselekmény öttől tizenötévig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

A gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van, melynek hatálya alatt követte el ezt a bűncselekményt.

Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével, még fel nem talált bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el.

Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Az ügyész, a gyanúsított és a védője is tudomásul vették a bíróság határozatát, így az végleges.