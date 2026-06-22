Lángolt egy vontató kereke az M6-os baranyai szakaszán

Kigyulladt egy nyerges vontató kereke az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lánycsók közelében, a 185-ös kilométerszelvénynél hétfőn délután.

A mohácsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat.

Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.