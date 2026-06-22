Lángolt egy vontató kereke az M6-os baranyai szakaszán
2026. június 22. hétfő 15:14
Kigyulladt egy nyerges vontató kereke az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lánycsók közelében, a 185-ös kilométerszelvénynél hétfőn délután.
A mohácsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat.
Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Forrás: Katasztrófavédelem
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