Lángolt egy vontató kereke az M6-os baranyai szakaszán

2026. június 22. hétfő 15:14

Lángolt egy vontató kereke az M6-os baranyai szakaszán

Kigyulladt egy nyerges vontató kereke az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lánycsók közelében, a 185-ös kilométerszelvénynél hétfőn délután.

 

 

A mohácsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat.

 

Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem