Magyar Péter bejelentette, elindul a tisztítótűz-művelet





A "tisztítótűz-művelet" elindítását jelentette be a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben Magyarország "orbáni maffiától" történő megszabadítása érdekében.



Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kijelentette, élve az április 12-én kapott felhatalmazással ezen a napok megkezdik "Magyarország megszabadítását a maffiától".

Hozzátette, a "tisztítótűz-művelet" lezárja azt a korszakot, amikor Magyarországot túszul ejtették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok.



Ez a művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését átható korrupció és az országot fojtogató maffia szorításától, ennek egyik legfontosabb eleme a nemzeti vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal

- ismertette.

A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása "az orbáni maffiától", a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz; csak a vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozás a maffia elleni küzdelemnek.

