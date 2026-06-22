Magyar Péter bejelentette, elindul a tisztítótűz-művelet
2026. június 22. hétfő 14:29
A "tisztítótűz-művelet" elindítását jelentette be a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben Magyarország "orbáni maffiától" történő megszabadítása érdekében.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kijelentette, élve az április 12-én kapott felhatalmazással ezen a napok megkezdik "Magyarország megszabadítását a maffiától".
Hozzátette, a "tisztítótűz-művelet" lezárja azt a korszakot, amikor Magyarországot túszul ejtették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok.
Ez a művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését átható korrupció és az országot fojtogató maffia szorításától, ennek egyik legfontosabb eleme a nemzeti vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal
- ismertette.
A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása "az orbáni maffiától", a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz; csak a vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozás a maffia elleni küzdelemnek.
MTI - Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
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