Beleszédülünk, úgy megvariálták hétfőtől a pécsi buszok menetrendjét
2026. június 22. hétfő 07:58
Nyári menetrendet vezet be a pécsi közösségi közlekedésben a Tüke Busz Zrt., amely a 2025/26-os tanév lezárásához igazodva 2026. június 22-én, hétfőtől kezdődik és tervezetten a nyári szünet végéig, augusztus 31-éig, hétfőig marad érvényben, közölte a társaság.
Azt írták, a szakemberek a nyári menetrend tervezésekor a 2025. évi nyári időszak üzemeltetési és utasforgalmi adatait is elemezték: az optimalizált menetrend kialakításánál fontos szempont volt a járatok kihasználtsága, a nyári időszakban megváltozó utazási igények figyelembevétele, a napi munkába történő el- és hazajutás kiszolgálása.
A 2025-ös nyári menetrendi időszakhoz képest az egyik legfontosabb változás, hogy a 2-es, 2A-s, valamint 4-es és 4Y-osjelzésű járatok a délelőtti időszakban sűrűbben, a korábbi 20 perces követési idő helyett 15 percenként közlekednek.
A belváros és a Fagyöngy utca közötti megnövekvő délutáni utasforgalom kiszolgálása érdekében a 23Y-os és 24-es vonalakon a társaság további autóbuszokat indít, így a legforgalmasabb időszakban is megfelelő kapacitás áll rendelkezésre a városközpont és a kertvárosi lakóövezet között.
A Mecsekbe látogató turistaforgalom jobb kiszolgálása érdekében a késő délutáni és az esti órákban többjárat indul a Misina felé, valamint egyes 31-es járatok helyett 35Y-os jelzésű autóbuszok közlekednek.
A nyári menetrendben az iskolai előadási napokra meghirdetett járatok nem közlekednek.
A szabad- és munkaszüneti napi közlekedési rend változatlan marad, a járatok a jelenlegi menetrend szerint közlekednek.
A részletes menetrendek és a menetrend könyv elérhető a társaság honlapján,valamint a megállóhelyi információs táblákon. Menetrendi információ és tájékoztatás a társaság éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatán is kérhető a72/224-654-es számon.
Forrás: Tüke Busz Zrt.
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