Ma is tovább pereg a film a Tisztelt Házban

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el.



Egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait a képviselők, azt követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, utána pedig fél órán keresztül kérdések lesznek.

A parlament lefolytatja egyes előterjesztések bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit.

A Tisza Párt képviselői által kezdeményezett, az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját.

Napirenden szerepel a szintén Tisza-képviselők által benyújtott, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat, amely meghatározza tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat.



Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását, amelynek célja a magyar demokratikus nyilvánosság erősítése, a vélemény- és sajtószabadság kiteljesítése, a sokszínűség, az információkhoz való akadálytalan hozzáférés.

A közmédia szervezete átalakul: létrejön a Magyar Rádió és Televízió nonprofit részvénytársaság és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda.

Az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítás egyebek mellett szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében.

A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.



Utolsó napirendi pont a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítás.

A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.