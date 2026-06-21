Leállt a vasúti közlekedés a dél-balatoni vonalon
2026. június 21. vasárnap 16:32
Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között, ezért a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint a hiba elhárításáig az érintett vonatoknak várakozniuk kell, a pótlóbuszok szervezését megkezdték.
Képünk illusztráció.
MTI
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