Leállt a vasúti közlekedés a dél-balatoni vonalon

Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között, ezért a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint a hiba elhárításáig az érintett vonatoknak várakozniuk kell, a pótlóbuszok szervezését megkezdték.

Képünk illusztráció.

