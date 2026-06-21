Délutántól zivatarok csaphatnak le Baranyára

2026. június 21. vasárnap 10:39

Délutántól zivatarok csaphatnak le Baranyára
Ma estig, késő estig szórványosan várhatóak zivatarok kezdetben keleten, majd észak felől gyakrabban a középső, keleti országrészben, kisebb eséllyel a Dunántúl északnyugati részein, helyenként viharos (60-85 km/h, lokálisan > 85 km/h) szél, néhol felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kíséretében.

 

 


 

Az előttünk álló éjszaka várhatóan gyengül a zivatartevékenység, de továbbra is van esély zivatarokra a középső, keleti országrészben szélerősödés (55-65 km/h), felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kíséretében.

 

Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

 

 

 

EQM