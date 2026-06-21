Délutántól zivatarok csaphatnak le Baranyára
2026. június 21. vasárnap 10:39
Ma estig, késő estig szórványosan várhatóak zivatarok kezdetben keleten, majd észak felől gyakrabban a középső, keleti országrészben, kisebb eséllyel a Dunántúl északnyugati részein, helyenként viharos (60-85 km/h, lokálisan > 85 km/h) szél, néhol felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kíséretében.
Az előttünk álló éjszaka várhatóan gyengül a zivatartevékenység, de továbbra is van esély zivatarokra a középső, keleti országrészben szélerősödés (55-65 km/h), felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kíséretében.
Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
EQM
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