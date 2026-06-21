Megdőlt szombaton az országos melegrekord

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Azt írták: Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.

Hozzátették: ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent.

A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.