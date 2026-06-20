Változott a buszmenetrend Baranyában, rengeteg járatot érint a módosítás

Szombattól az alábbi menetrendi változások léptek életbe Baranyában:



5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád

A hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon 14:45-kor Pécsről Ófaluig, 15:35-kor Ófalutól Apátvarasdig, valamint a 16:30-kor Apátvarasdtól Bonyhádig közlekedő autóbuszok megszűnnek.

A hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon 14:30-kor Pécsről Bonyhádig új járat közlekedik.

5636 Pécs – Romonya – Pécsvárad

A munkanapokon 19:30-kor Pécsváradtól Szilágyig közlekedő autóbusz Pécsvárad (Szilágypuszta), Fordulónál csak leszálló utasok részére áll meg.

5655 Pécs – Egerág – Újpetre

A munkaszüneti napokon 6:30-kor Pécsről Újpetréig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:25-kor indul.

A munkaszüneti napokon 8:35-kor Pécsről Szemelyig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:30-kor indul.

A munkaszüneti napokon 7:39-kor Újpetre, Vokányi elágazástól Pécsre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 7:44-kor indul.

A munkaszüneti napokon 9:05-kor Szemely, Fordulótól Pécsre közlekedő autóbusz 6 perccel korábban, 8:59-kor indul.

5656 Pécs –Újpetre – Villány – Siklós

A szabadnapokon 13:40-kor Siklósról Pécsre közlekedő autóbusz Villány, Vasútállomástól 1 perccel korábban, 14:04-kor indul tovább.

A munkanapokon 14:00-kor Villány, Városházától Pécsre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Villány, Kollégiumtól indul, 14:00-kor.

5662 Pécs – Szalánta – Harkány – Siklós

A szabad- és munkaszüneti napokon 17:50-kor Pécsről Siklósig közlekedő autóbusz Pécs, Főpályaudvart is érinti, 17:52-kor.

A szabad- és munkaszüneti napokon 22:45-kor Pécsről Siklósig közlekedő autóbusz Garé települést is érinti.

5663 Pécs – Szava – Hegyszentmárton

A munkanapokon 14:00-kor Pécsről Siklósbodonyig közlekedő autóbusz Babarcszőlős, Fordulót Siklósbodony után érinti. A járat 14:44-re érkezik Siklósbodonyba, ahonnan 14:45-kor indul tovább az 5858-as jelzéssel Babarcszőlős betéréssel Siklósra.

5670 Pécs – Görcsöny – Baksa

A szabadnapokon 16:30-kor Pécsről Baksáig közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutást Pécsről Baksára a 16:45-kor Vajszlóig közlekedő 5673-as járat biztosítja.

A munkanapokon 14:45-kor Baksáról Pécsre közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 14:25-kor indul.

A szabadnapokon 14:30-kor Baksáról Pécsre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 14:25-kor indul.

5673 Pécs – Baksa – Vajszló – Kórós

A szabadnapokon 12:25-kor Vajszlóról Pécsre közlekedő autóbusz munkanapokon is jár.

5676 Pécs – Baksa – Vajszló – Sellye – Drávafok/Drávasztára

Egyes járatok Vajszló és Sellye települések közötti menetrendje kismértékben módosul.

A szabadnapokon 4:15-kor Sellye, Autóbusz-váróteremtől Pécsre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Drávafok, Fő utcától indul, 4:05-kor.

5680 Pécs – Szabadszentkirály – Baksa

A vonal szerkezete és menetrendje nagyrészt átalakul:

a járatok ezentúl érintik Pécs, Cserkút tető megállóhelyet;

a legtöbb járat módosított menetidővel közlekedik, ezért a köztes megállóhelyeket a korábbitól eltérő időpontban érintik, valamint egyes járatok indulási időpontja is változik;

módosul az eljutás Szentlőrincre, jellemzően szabadnapokon;

több járat útvonala meghosszabbodik Baksáig. Menetrend

5681 Pécs – Szabadszentkirály – Baksa – Kisdér – Siklós

A munkanapokon 11:00-kor Siklósról Pécsre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 10:50-kor indul. Téseny település helyett Velény, Szentlőrinc Egészközpontnál áll meg.

5682 Pécs –Baksa – Magyarmecske – Vajszló/Sellye

A vonal menetrendje kismértékben változik:

A legtöbb járat módosított menetidővel közlekedik, ezért a köztes megállóhelyeket a korábbitól eltérő időpontban érintik, valamint egyes járatok indulási időpontja is változik.

A Pécsről induló első szombati autóbusz Velénybe nem tér be.

A Vajszóról Pécsre közlekedő délelőtti járat Szentlőrinc-Tarcsapuszta betéréssel közlekedik. Menetrend

5683 Pécs – Szentlőrinc – Sellye – Drávasztára/Drávakeresztúr

A szabadnapokon 8:20-kor Drávasztárától Pécsig közlekedő autóbusz Szentlőrinc, Tarcsapuszta megállóhoz nem tér be.

A munkanapokon 8:45-kor Sellyéről Pécsig közlekedő autóbusz Szentlőrinc, Tarcsapuszta megállóhoz nem tér be.

A munkanapokon 12:10-kor Besencéről Pécsig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:05-kor indul.

5684 Pécs – Szentlőrinc – Sumony, Csobokapuszta (új vonal)

5888 Szentlőrinc – Sumony, Csobokapuszta

A munkanapokon 7:56-kor Szentdénesről Szentlőrincre közlekedő 5888-as autóbusz 5684-es számmal meghosszabbított útvonalon Pécsig jár. Az autóbusz Szentlőrinc, Vasútállomást nem érinti.

A munkanapokon 14:15-kor Szentlőrinc, Egészségközponttól Sumony (Csobokapuszta), Fordulóig közlekedő 5888-as autóbusz 5684-es számmal meghosszabbított útvonalon jár, Pécs, Autóbusz-állomástól 13:45-kor indul. Az autóbusz Szentlőrinc, Vasútállomást nem érinti.

5685 Pécs – Szigetvár

A munkanapokon 8:25-kor Szentlőrincről Pécsre induló autóbusz az 5684-es jelzéssel Sumony és Pécs között közlekedő járat részeként vehető igénybe.

A 14:35-kor Szigetvártól Pécsre közlekedő autóbusz Szentlőrinc, Egészségközpont érintésével (14:59-kor) jár.

5702 Komló – Sásd – Dombóvár – Mágocs

Új járat indul tanítási napokon 14:45-kor Sásd, Kaposvári útelágazástól Ág, Fordulóig, valamint visszairányban 15:08-kor.

5710 Komló – Szászvár – Bonyhád

A munkanapokon 9:44-kor Köblényről Komlóra közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 9:24-kor indul.

A munkaszüneti napokon 10:44-kor Köblényről Komlóra közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 10:24-kor indul.

5811 Mohács – Kölked – Kölked (Erdőfű)/Udvar

A munkanapokon 4:45-kor Mohácsról Kölkedig közlekedő autóbusz 10 perccel később, 4:55-kor indul.

A munkanapokon 4:59-kor Kölkedről Mohácsig közlekedő autóbusz 8 perccel később, 5:07-kor indul.

5815 Mohács – Bóly – Villány – Harkány

A munkanapokon 11:40-kor Mohácsról Villány, Városházáig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Villány, Kollégium megállóhelyig jár.

A munkanapokon 5:50-kor Villány, Vasútállomástól Márok, Fordulóig, valamint a visszairányban 6:05-kor induló járatok megszűnnek.

A munkanapokon 6:09-kor Villány, Vasútállomástól Mohácsig közlekedő autóbusz 13 perccel korábban, 5:56-kor indul. A járat Márok települést is érinti, 6:10-kor.

A munkanapokon 15:15-kor Siklósról Márokig közlekedő autóbusz 5 perccel később, 15:20-kor indul. Villány, Vasútállomástól 15:45-kor indul tovább.

5816 Mohács – Villány – Szigetvár

A munkanapokon 6:45-kor Szigetvártól Mohácsig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:40-kor indul. A járat Gyöngyösremetére (7:01-kor) és Kétújfalura (7:08-kor) is betér. A menetrendje Siklós, Autóbusz-állomástól változatlan.

A munkanapokon 15:15-kor Szigetvártól Mohácsig közlekedő autóbusz Harkány, Autóbusz-állomástól 7 perccel később, 17:12-kor indul tovább.

A szabad- és munkaszüneti napokon 15:15-kor Szigetvártól Mohácsig közlekedő autóbusz Villány Városházától 1 perccel korábban, 17:29-kor indul tovább.

5819 Mohács – Szederkény – Pécsvárad – Berkesd

A munkanapokon 16:15-kor Mohácsról Berkesd, Fordulóig közlekedő autóbusz Pécsvárad (Szilágypuszta), Fordulótól csak leszálló utasok részére áll meg.

5825 Mohács – Himesháza – Pécsvárad

A szabadnapokon 12:10-kor Szűr, Templomtól Mohácsra közlekedő autóbusz 27 perccel később, 12:37-kor indul. A járat Erdősmárok településre nem tér be.

5841 Siklós – Vajszló – Zaláta

A munkanapokon és szabadnapokon 8:00-kor Vajszlóról Zalátára, valamint a visszairányban 8:31-kor közlekedő autóbuszok csak munkanapokon járnak.

5845 Vajszló – Sellye

A munkanapokon 6:37-kor és 14:35-kor Vajszlóról Sellyéig, valamint a visszairányban 16:45-kor induló járatok menetrendje kismértékben változik:

5846 Sellye – Siklós – Villány

A munkanapokon 13:40-kor Sellyéről Kórósra induló autóbusz 10 perccel később közlekedik.

5847 Sellye – Drávasztára – Zaláta – Sellye

Az alábbi járatok Vajszlóról 2 perccel később indulnak, illetve egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érintenek.

munkanapokon 6:10-kor, 14:45-kor;

munkaszüneti napokon 10:45-kor, 15:45-kor;

szabadnapokon 14:20-kor

A szabad- és munkaszüneti napokon 7:43-kor Sellyéről Vajszlón át Sellyére visszatérő járat csak munkaszüneti napokon jár. Vajszló és Sellye között kismértékben változik a menetrendje.

Új járat indul szabadnapokon 8:10-kor Zaláta, Fordulótól Sellye, Autóbusz-váróteremig.

A munkanapokon és szabadnapokon 18:00-kor Zalátáról Sellyéig közlekedő autóbusz Vajszlóról 1 perccel korábban, 18:30-kor indul tovább.

Új járat indul szabadnapokon 7:20-kor Sellye, Autóbusz-váróteremtől Zaláta, Fordulóig.

A munkanapokon és szabadnapokon 18:50-kor Sellyéről Zaláta, Fordulóig közlekedő autóbusz menetrendje Sellye és Vajszló között kismértékben változik.

5855 Siklós – Harkány – Rádfalva

A tanítási napokon 16:10-kor Siklósról Rádfalvára közlekedő autóbusz Harkány, Autóbusz-állomástól 2 perccel később, 16:20-kor indul tovább.

A szabadnapokon és tanszünetben munkanapokon 16:10-kor Siklósról Rádfalvára közlekedő autóbusz Harkány, Autóbusz-állomástól 7 perccel később, 16:27-kor indul tovább.

A munkanapokon 16:45-kor Rádfalváról Harkányig közlekedő autóbusz 2 perccel később, 16:47-kor indul.

A szabadnapokon 16:45-kor Rádfalváról Siklósig közlekedő autóbusz 2 perccel később, 16:47-kor indul. A járat menetrendje Harkánytól változatlan.

5858 Siklós – Harkány – Garé – Siklósbodony

A munkanapokon 14:50-kor Siklósbodonyról Siklósig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 14:45-kor indul.

5861 Siklós – Újpetre – Villány – Siklós

A munkanapokon 10:55-kor Palkonyától Siklósig közlekedő autóbusz Villány, Városházától 2 perccel később, 11:10-kor indul tovább. A járat Kisharsány, Templomhoz is betér, 11:27-kor.

A munkaszüneti napokon 6:15-kor Siklósról Siklósra visszatérő körjárat 5 perccel később, 6:20-kor indul.

5885 Szigetvár – Bánfa – Szentdénes – Szentlőrinc

A munkanapokon 9:37-kor Nagyvátyról Szentlőrinc, Vasútállomásig közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 9:17-kor indul, valamint rövidített útvonalon csak Szentlőrinc, Egészségközpont megállóig jár.

A tanítási napokon 15:30-kor Nagypeterdről Szentdénesig közlekedő autóbusz 5 perccel később, 15:35-kor indul.

A munkanapokon 9:15-kor Szentlőrincről Nagyvátyig közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 8:55-kor indul.

A tanítási szünetben munkanapokon 15:25-kor Szentdénesről Szigetvárig közlekedő autóbusz 12 perccel később, 15:37-kor indul.

5886 Szentlőrinc – Szentlőrinc, Tarcsapuszta – Pécsbagota

A munkanapokon 8:06-kor Szentlőrincről Pécsbagotáig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A munkaszüneti napokon 17:05-kor Szentlőrincről Pécsbagotáig közlekedő autóbusz 33 perccel később, 17:38-kor indul.

A munkaszüneti napokon 17:45-kor Pécsbagotáról Szentlőrincig közlekedő autóbusz 26 perccel később, 18:11-kor indul. A járat Velény, Gerde településeket nem érinti. megállóhelyhez nem tér be.

5890 Szigetvár – Zádor – Lakócsa

A munkanapokon 6:15-kor Szigetvártól Hobolig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:10-kor indul.

A tanítási napokon 6:15-kor Szigetvártól Endrőcig közlekedő autóbusz a tanítási szünetben munkanapokon érvényes mentrenddel azonosan jár.

A tanítási napokon 15:45-kor Kétújfalu, Iskolától Endrőcig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Gyöngyösmellék, Fordulótól indul, 15:42-kor. Kétújfalutól 5 perccel később, 15:50-kor indul tovább.

A munkaszüneti napokon 6:00-kor Hobolról Szigetvárig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A munkanapokon 6:30-kor Hobolról Szigetvárig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:25-kor indul.

A tanítási napokon 15:28-kor Endrőcről Kétújfalu, Iskoláig közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 15:18-kor indul és meghosszabbított útvonalon Gyöngyösmellék, Fordulóig jár.

A munkanapokon 16:02-kor Endrőcről Szigetvárig közlekedő autóbusz 5 perccel később, 16:07-kor indul és Kétújfalu, Iskolához nem tér be.

A tanítási szünetben munkanapokon 16:15-kor, tanítási napokon 16:21-kor Hobolról Szigetvárig közlekedő járatok menetrendje kismértékben változik.