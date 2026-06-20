Csillagles, tűzugrás és egy titkos átjáró is várja az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján

Június 20-án, szombaton érdemes a kultúrának adni az éjszakát. Pécs a Múzeumutcával a központban egy nagy kulturális színpaddá változik: a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Püspökség és a Cella Septichora Látogatóközpont összefogásának köszönhetően tizennyolc helyszínen várják a látogatókat kiállítások, tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók és csak e napon átélhető különleges éjszakai kalandok.

Az idei Múzeumok Éjszakáján a résztvevők a székesegyház tornyából tekinthetnek le az alkonyba burkolózó Pécsre, fejlámpával deríthetik fel a felszín alatti világot, miközben a régészet, a történelem, a képzőművészet, a néprajz, a természettudományok és a zene is új arcukat mutatják. Az ókori Sopianae emlékei, a középkor világa, a püspökség kincsei, a modern művészet remekművei és a tudomány sétatávolságban, egymást kiegészítve fedezhetők fel.

Akár egy helyszínen mélyülnénk el, akár lubickolnánk a pécsi múzeumi világ sokszínűségében, megtalálhatjuk a jegyek közül a hozzánk illőt.

Aki pedig a három pécsi partner teljes kínálatát szeretné felfedezni, annak az XXL jegycsomag kínál kedvezményes lehetőséget arra, hogy egyetlen éjszaka alatt a város múltjának és kulturális örökségének csaknem kétezer évét járja be - a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig, Gázi Kászim pasa dzsámijától a csillagfényes Szent Iván-éji tűzugrásig.

A közös belépőhöz sétálólap is jár, amely játékos módon teszi még teljesebbé a föld alatti élményt.



Idei újdonság, hogy a Múzeumok Éjszakája 2026 karszalagjával másnap, vasárnap is be lehet térni a nyitva tartó kiállításokba.

A teljes és részletes programsor, valamint a jegyárak a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Püspökség és a Cella Septichora Látogatóközpont oldalán találhatók meg.

Janus Pannonius Múzeum

Programkavalkád a Janus Pannonius Múzeumban

A Janus Pannonius Múzeum tizennégy helyszínen, több mint negyven programmal készül a Múzeumok Éjszakájára. Az események régészettel indulnak, majd a Mohács 500 jubileumhoz kapcsolódóan középkori tábori élet, erő és ügyességpróbák, végvári vitézképzés, reneszánsz illatszertár-íztár idézik meg a múltat, sőt még a római kövek is „mesélnek", hogy történeteikkel gazdagítsák az este varázsát.



Az idén 50 éves, megújult JPM Vasarely Múzeumban elektronikus zene és optikai művészet találkozik a Hangmezők/Fénymezők audiovizuális estjén, miközben egy rendhagyó tárlatvezetés azt is megmutatja, hogyan kapcsolódik össze a fizika és az op-art világa. A közeli JPM Múzeum Galériában a Claire Vasarely-életműkiállítás kurátori tárlatvezetése várja az érdeklődőket.



Az idén 50 éves, megújult JPM Vasarely Múzeumban az elektronikus zene és az optikai művészet találkozik a Hangmezők/Fénymezők audiovizuális esten, miközben egy fizikus szemüvegén át azt is „megláthatjuk", hogyan kapcsolódik össze a tudomány és az op-art világa. A közeli JPM Múzeum Galériában a Claire Vasarely-életműtárlat kurátori vezetése várja az érdeklődőket.



A JPM Martyn-Lantos Múzeumban és a JPM Csontváry Múzeumban is zenei kísérettel merülhetünk el a művekben, utóbbi helyen a nyár színeit is megfesthetjük selyemre, míg a JPM Modern Magyar Képtárban új időszaki kiállítás nyílik a Janus Pannonius Múzeum önarcképgyűjteményéből. A JPM Zsolnay Múzeumban is új időszaki tárlat indul útjára, amely a nagy múltú gyár kerámiáin megjelenő édenkert-motívumok köré épül.



A JPM Szerecsenpatika múzeumban gyógyszerész vezetésével készíthetünk kozmetikumokat.

A Málenkij robot kiállítást is kurátori tárlatvezetéssel ismerhetjük meg, és egykori bányászok is érkeznek a JPM Mecseki Bányászati Múzeumba, hogy első kézből meséljenek a város múltjának e fontos fejezetéről.



A JPM Néprajzi Múzeumban népzene, gyermekjátszó, kézműves foglalkozások, malomköves őrlés és természetesen nyári napfordulós hagyományok várják a kicsiket és nagyokat, de a Trikolor történelem kiállítás utolsó napján azt is megtudhatjuk, hogy mi köze a nemzeti színekhez Alexandra Pavlovnának, az orosz nagyhercegnőből lett nádornénak? Pár lépésnyire a JPM Természettudományi Múzeumban a gazdag kínálat részeként ismét rendel a közönségkedvenc Plüss Professzor, és segít beazonosítani a különleges „plüssfajokat".



A csillagles és a nap végi tűzugrás idén a Káptalan utca 5-be, a JPM Igazgatóság udvarára költözik, ahol a táncoslábúakat a nap végén muzsika és táncház is várja és ide települ a frissítőpont is.



Az idei év egyik különlegessége, hogy első alkalommal nyílik meg a nagyközönség előtt a Káptalan utca 6. és 5. szám alatti pince, amely a föld alatt köti össze a Püspöki Kincstárat és a Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságot. Régész vezetésével is bejárható, a részvétel azonban előzetes regisztrációhoz kötött.



Az esti barangolást egy három kiállításhoz kapcsolódó családi kalandfüzet teheti még izgalmasabbá, érdemes felvenni.



A Janus Pannonius Múzeum idei Múzeumok Éjszakája programjai is a régészettől a kortárs művészetig, a néphagyományoktól a természettudományokig minden korosztály számára kínálnak élményeket.



Sőt az országban egyedülálló módon a vakok és gyengénlátók, kerekesszékesek, valamint hallássérültek külön idősávban vehetnek részt a speciális tárlatvezetéseken.

Pécsi Püspökség

Tornyok, kincsek, dallamok - éjszakai élmények a Pécsi Püspökségnél

A Pécsi Püspökség a Múzeumok Éjszakája során három helyszínen várja az érdeklődőket, színes kulturális és vallásturisztikai programot kínálva a belvárosba érkezők számára.



A főtéren elhelyezkedő Gázi Kászim pasa dzsámija (Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom) önmagában is különleges élményt kínál a megszokottól eltérő, esti fényekkel körbeölelve, becsatlakozva az este programkavalkádjába.



A Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház egyik kiemelkedő vonzereje a délkeleti tornyában kialakított kilátója, ahonnan 133 lépcső megmászása után, évente mindössze pár alkalommal van lehetőség megcsodálni a belváros esti fényeit és a Mecsekoldal szépségét. A templomtérben az este folyamán minden félórában felcsendül egyedülálló 6101 sípos Angster-orgonája, hogy a látogatók ne csak a szemükön, hanem a fülükön keresztül is megélhessék a templom páratlan gazdagságát



Különleges esti kalandra várja a családokat, párokat és egyéni felfedezőket a Püspöki Kincstár is.



A kiállítást az éjszaka során két alkalommal (20:00, 22:00) tárlatvezetés keretein belül lehet megismerni, melyre a férőhelyek száma korlátozott, de aki lemaradna, annak önállóan is lesz lehetősége felfedezni a kiállítást. A KincsTár alsó szintjén, az idei tematikához igazodva, a gasztronómia jegyében a „Terítéken a püspökök" időszaki kiállítás nyújt betekintést a főpapi étkezések világába, valamint a KincsTár udvarán számos élményelem és kreatív foglalkozás várja az érdeklődőket.



Szintén a KincsTár épületéből indul az a különleges, föld alatti összekötő pince, mely a Káptalan utca alatt halad át és éri el a Múzeumigazgatóság épületét. A pince izgalmas eleme a búvóhelyként kialakított légópince. Felfedezését egy sétálólap teszi teljessé, mely a föld alatti látnivalókat dolgozza fel és teszi élményszerűbbé.



Cella Septichora Látogatóközpont (Zsolnay Örökségkezelő Nkft.)

Föld alatti időutazás és ókori varázslat a Cella Septichora Látogatóközpontban

A Múzeumok Éjszakáján a világörökség részét képező pécsi későrómai nekropolisz misztikus, föld alatti világa kel életre június 20-án 18:00 és 23:30 között a Sétatéren. A Cella Septichora Látogatóközpontban a történelem a művészetekkel fonódik össze: a Resonantia Romana elnevezésű előadásokon a Pécsi Balett táncművésze, Nagy Írisz rendezésében a Pécsi Művészeti Gimnázium végzős balettnövendékei ötvözik a kortárs tánc dinamikáját az ókor légies mozdulataival az üvegtető alatt és felett (20:00, 21:00, 22:00).

A hadviselés szerelmeseit a Sopianae Reviviscit Történelmi Hagyományőrző Egyesület repíti vissza az időben: a bejáratnál fáklyás római katona fogadja az érkezőket, a sírépítmény belterében és északi fala mögött pedig látványos katonai seregszemlék, fegyver- és ruhapróbák idézik meg a birodalmi hadsereg mindennapjait (óránként 18:30-tól 22:30-ig), amit a látogatók tematikus szelfiponton is megörökíthetnek.



A családokat és kalandvágyókat az Üzenet a múltból nevű, térképes időkapszula-kereső játék várja folyamatosan, míg a Műhelygaléria kézműves foglalkozásain ókori mozaikok, birodalmi ékszerek, valamint legionárius sisakok és kardok készülnek. Sötétedés után, 21:00 órától a Fény az éjszakában program keretében a Cella Septichora hét karéja borul sejtelmes, ünnepi fényekbe, a programsorozatot pedig a rendkívül népszerű, 60 perces fejlámpás éjszakai tárlatjáratok zárják, amelyek 23:30-kor és 23:45-kor indulnak.

A rendezvény látogatható a kizárólag a világörökségi helyszínekre érvényes belépővel vagy a 18 helyszínt magában foglaló, teljes pécsi összefogást lefedő Pécsi Múzeumok Éjszakája XXL jegycsomaggal.

