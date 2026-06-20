Elindítják a nagy nyári razziát az élelmiszer-ellenőrök
2026. június 20. szombat 12:15
Nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A hivatal honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek.
Az ellenőrök vizsgálják a "bringás büfékben", kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják.
A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra - higiéniára és nyomon követésre - vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főzőkonyháit is.
Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Kiemelt figyelmet kapnak a termelői piacok és az út menti alkalmi árusítóhelyek - ismertette a Nébih.
MTI
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