Rohamosan apad a Duna Mohácsnál is
2026. június 20. szombat 11:27
Kisebb árhullám vonult le a Dunán, a folyó szerdán 327 centiméterrel tetőzött Mohácsnál, azt követően gyors apadás kezdődött.
Az előrejelzés szerint a vízszint igen gyorsan csökken a továbbiakban is.
Szombaton 242 centit mutatott a vízmérce Mohácsnál, a jövő hét derekán viszont már másfél méter alá esik a vízszint.
Képünk illusztráció.
M. B.
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