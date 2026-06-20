Rohamosan apad a Duna Mohácsnál is

Kisebb árhullám vonult le a Dunán, a folyó szerdán 327 centiméterrel tetőzött Mohácsnál, azt követően gyors apadás kezdődött.



Az előrejelzés szerint a vízszint igen gyorsan csökken a továbbiakban is.

Szombaton 242 centit mutatott a vízmérce Mohácsnál, a jövő hét derekán viszont már másfél méter alá esik a vízszint.

Képünk illusztráció.