Lángra kapott egy autó Pécsett, aztán egy másik is
2026. június 21. vasárnap 14:43
Kigyulladt egy személygépkocsi Pécsen, a Névtelen utcában vasárnap délután.
A tűz átterjedt egy másik autóra is.
A pécsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.
A raj az utómunkálatokat kezdi meg.
Forrás: Katasztrófavédelem
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