Lángra kapott egy autó Pécsett, aztán egy másik is

Kigyulladt egy személygépkocsi Pécsen, a Névtelen utcában vasárnap délután.

A tűz átterjedt egy másik autóra is.

A pécsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.

A raj az utómunkálatokat kezdi meg.