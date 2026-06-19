Brutálisan erős UV-B sugárzásra figyelmeztetnek!
2026. június 19. péntek 10:32
Nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken - közölte a HungaroMet Zrt.
Az MTI-nek küldött figyelmeztetésben azt írták: pénteken az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket.
Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.
Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.
MTI
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