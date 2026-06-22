Zivatarok veszélyére figyelmeztetnek Baranyában
2026. június 22. hétfő 09:30
Hétfőn nagyobb számban a déli, délutáni óráktól lehet a megjelenésükre számítani a Duna tágabb vonalában, illetve attól keletre, valamint az Alpokalja térségében.
A Dunántúl középső részein csak kisebb eséllyel fordulhatnak elő. Az esti órákban észak felől fokozatosan csökken a zivatarok számossága.
Zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h, lokálisan akár > 80 km/h) szél, néhol felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kialakulhat.
Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
EQM
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