Zivatarok veszélyére figyelmeztetnek Baranyában

Hétfőn nagyobb számban a déli, délutáni óráktól lehet a megjelenésükre számítani a Duna tágabb vonalában, illetve attól keletre, valamint az Alpokalja térségében.



A Dunántúl középső részein csak kisebb eséllyel fordulhatnak elő. Az esti órákban észak felől fokozatosan csökken a zivatarok számossága.

Zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h, lokálisan akár > 80 km/h) szél, néhol felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2cm-es átmérő) kialakulhat.



Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!