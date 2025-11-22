Kiadták a figyelmeztetést Baranyára a havazás miatt, egész hétvégén marad a tél

Havazás miatt figyelmeztetést adtak ki a teljes Dél-Dunántúlra, így Baranyára is. Az érintett térségekben 12 óra alatt öt centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Az előrejelzés szerint szombaton késő estig váltakozó intenzitással esik majd a hó Baranyában, váltakozó intenzitással. Hét-nyolc centiméternyi is összegyűlhet, a Mecsekben még ennél is több hó várható.

A hőmérséklet szombaton kevéssel nulla fok felett alakul, így a hó síkvidéken olvadni fog.

Vasárnap hajnalban fagyni fog, így az utak csúszóssá válhatnak. Napközben már nem várható havazás, a levegő viszont tovább hűl, hétfőn reggel kemény fagy várható.

A hét első napján jelentős, átmenetinek ígérkező enyhülés kezdődik, napközben akár hat fok is lehet, tehát az addig leesett hó elolvad.

