Kiadták a figyelmeztetést Baranyára a havazás miatt, egész hétvégén marad a tél
2025. november 22. szombat 10:54
Havazás miatt figyelmeztetést adtak ki a teljes Dél-Dunántúlra, így Baranyára is. Az érintett térségekben 12 óra alatt öt centimétert meghaladó friss hó hullhat.
Az előrejelzés szerint szombaton késő estig váltakozó intenzitással esik majd a hó Baranyában, váltakozó intenzitással. Hét-nyolc centiméternyi is összegyűlhet, a Mecsekben még ennél is több hó várható.
A hőmérséklet szombaton kevéssel nulla fok felett alakul, így a hó síkvidéken olvadni fog.
Vasárnap hajnalban fagyni fog, így az utak csúszóssá válhatnak. Napközben már nem várható havazás, a levegő viszont tovább hűl, hétfőn reggel kemény fagy várható.
A hét első napján jelentős, átmenetinek ígérkező enyhülés kezdődik, napközben akár hat fok is lehet, tehát az addig leesett hó elolvad.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Árokba sodródott egy autó Baranyában,...
- Kiadták a figyelmeztetést Baranyára a...
- Orbán Viktor: Európa sorsfordító...
- Nagyon rákészült a téli időjárásra a MÁV
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Kövér László Pécsett: a tét a...
- Baranyai drogdílerek menekültek...
- Hatalmas fogásuk volt a mohácsi...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Színészeket, rendezőket és filmes...