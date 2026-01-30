Kerékpárút épül a villányi borvidéken, valamint Bóly és Nagynyárád között

Új kerékpárút épül a villányi borvidéken, valamint az attól keletre fekvő Bóly és Nagynyárád között 1,22 milliárd forintos fejlesztési forrásból.

A bólyi önkormányzat közleményében azt írta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) támogatásával a "Kerékpáron a borutak mentén" című projektben Bóly, Szajk, Nagynyárád és Villány között épülnek kerékpárutak 1,222 milliárd forint értékben.

Kiemelték, hogy a turisztikai fejlesztés egyik fő eleme a Bólyt Nagynyáráddal összekötő - csaknem 800 millió forintba kerülő - kerékpárút megvalósítása, amelynek révén 7,54 kilométeren keresztül létesül biciklizésre alkalmas szakasz, így épített kerékpárút, kijelölt útvonal, kerékpároshíd.

Az 1,222 milliárd forintos TOP Plusz projekt következő ütemében Villány belterületén is megépítik a városon átvezető kerékpárút hiányzó szakaszát, ennek eredményeként pedig a biciklisek számára is könnyebben bejárhatók lesznek a térség borútjai - közölte a helyhatóság.

Képünk illusztráció.

