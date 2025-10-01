Karambol Pécsett: parkoló autók is összetörtek
2025. október 01. szerda 11:40
Összeütközött két személygépkocsi Pécsen, a Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében szerdán délelőtt.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót.
Az járművekben egy-egy ember utazott. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amelyben két parkoló autó is megrongálódott.
Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljesen lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
