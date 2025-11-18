Jogerősen is elítélték a komlói késelőt

Sikeresen indítványozta az emberöléssel vádolt volt élettárs büntetésének súlyosítását a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

A nő fél év együttélés után megelégelte élettársa agresszív viselkedését, ezért 5 éves

kisfiával együtt barátnőjéhez költözött.

Néhány héttel később a férfi megpróbálta felvenni a kapcsolatot vele, amelybe az anyuka végül beleegyezett. A vádlott kérte, hogy kapcsolatukat kezdjék újra, de volt párja ezt visszautasította.

A csalódott vádlott ekkor egy konyhakést ragadott, és „most meghalsz" felkiáltással több alkalommal megszúrta a nőt. Az incidensnél jelen volt a sértett gyermeke, valamint a befogadó barátnő fia is, akit szintén megszúrt a vádlott.

A menekülő férfit másnap Budapesten elfogták. A sértettek súlyosan sérültek, de túlélték a támadást.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntettének kísérletében mondta ki

a vádlottat bűnösnek, ezért őt 13 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől

eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.



A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli

főügyészség indítványának megfelelően 15 év fegyházra súlyosította a büntetést.