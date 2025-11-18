Jogerősen is elítélték a komlói késelőt

2025. november 18. kedd 15:58

Jogerősen is elítélték a komlói késelőt

Sikeresen indítványozta az emberöléssel vádolt volt élettárs büntetésének súlyosítását a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

 

A nő fél év együttélés után megelégelte élettársa agresszív viselkedését, ezért 5 éves
kisfiával együtt barátnőjéhez költözött.

Néhány héttel később a férfi megpróbálta felvenni a kapcsolatot vele, amelybe az anyuka végül beleegyezett. A vádlott kérte, hogy kapcsolatukat kezdjék újra, de volt párja ezt visszautasította.

A csalódott vádlott ekkor egy konyhakést ragadott, és „most meghalsz" felkiáltással több alkalommal megszúrta a nőt. Az incidensnél jelen volt a sértett gyermeke, valamint a befogadó barátnő fia is, akit szintén megszúrt a vádlott.

A menekülő férfit másnap Budapesten elfogták. A sértettek súlyosan sérültek, de túlélték a támadást.


Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntettének kísérletében mondta ki
a vádlottat bűnösnek, ezért őt 13 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől
eltiltásra ítélte.


Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli
főügyészség indítványának megfelelően 15 év fegyházra súlyosította a büntetést.

Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség