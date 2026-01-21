Itt a válasz, miért üresek a madáretők a nagy hidegben
2026. január 21. szerda 16:45
Elsősorban a madarak természetes védekező viselkedése áll annak hátterében, hogy a hó és a kemény fagyok ellenére sok helyen nincsenek madarak az etetőkön - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerdán az MTI-t.
Az MME közleménye szerint a Magyarországon telelő énekesmadarak általános túlélési stratégiája, hogy a közeledő hidegfrontok elől a délebbi országokba húzódnak.
A madárlétszám általános csökkenésének azonban átfogóbb, már a tél elejétől jelentkező okai is vannak.
Az utóbbi években a klímaváltozás felgyorsulása miatt Eurázsia északi térségeiben is késik a tél, illetve a korábbi időszakhoz képest jóval enyhébb és hómentesebb, ezért a hó elől délre húzódó énekesmadár-csapatok később vagy kisebb számban érkezhetnek a Kárpát-medencébe.
Késnek vagy el is maradhatnak az úgynevezett inváziós fajok, köztük a fenyőrigó, a fenyőpinty, a csonttollú és a keresztcsőrű - részletezték.
A sajtóanyag alapján a jelenség harmadik összetevője az őszi madárvonulás: az etetési időszak november-decemberi kezdetekor számos hazai vonuló és részleges vonuló faj - például a fekete rigó, a vörösbegy, az erdei pinty és az énekes rigó - már elhagyta az országot.
E hatások együttesen okozzák azt az érzést, hogy az etetők jelentős része üres, vagy a megszokottnál kevesebb számú és fajtájú madár jelenik meg rajtuk.
Az MME ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jelenség nem érinti az ország valamennyi etetőhelyét, egyes területeken a madarak száma nem csökkent, sőt akár nőtt is.
Felhívták a figyelmet, hogy a klímaváltozás telelési viselkedésre gyakorolt hatásainak vizsgálatát segíti az MME Nagy téli madárles elnevezésű, december 6. és február 28. között zajló lakossági madárszámlálási akciója, amelyhez még lehet csatlakozni.
Forrás: Magyar Madártani Egyesület
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lángoló istállót oltottak a baranyai...
- Másfél hónapja eltűnt fiút keresnek a...
- Ipari hó esett Pécsett, kifehéredett...
- Borús, téli nap vár ránk csütörtökön is
- Itt a válasz, miért üresek a...
- Rendkívüli bejelentést tett Orbán...
- A jégről mentést gyakorálták a...
- Nem mindenkinek hozott szerencsét a...
- A rezsicsökkentés módosítása is téma...
- Gulyás Gergely a nyugdíjakról: túl is...