Ingyenes vagy sem az M6-os sztráda határhoz vezető szakaszának használata? Itt a válasz!

Sok baranyai autós kíváncsiságból is kipróbálta már a közelmúltban átadott M6-os autópálya Bólytól a horvát határig vezető szakaszát, s bizony körükben nem volt egyértelmű, kell-e fizetni a sztrádaszakasz használatáért.

Különösebb cél nélkül, kirándulásnak felfogva is sokan útnak indultak a napokban Baranyából Pélmonostor felé az M6-os autópálya közelmúltban átadott, Horvátországba vezető szakaszán.

Az odaút során talán senkiben sem vetődött fel, hogy kell-e útdíjat fizetni az új sztrádaszakaszon, hazafelé tartva azonban már gyanús lett a dolog, ugyanis Bólyhoz közeledve információs táblákon figyelmeztetik az autósokat, hogy díjköteles rész következik.

Akkor mi is a helyzet?

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. honlapja szerint az M6-os autópálya M6-M60 csomóponttól a horvát határig tartó szakasza ingyenesen használható.

A gyakorlatban azonban nem árt arra figyelni, hogy a díjmentesség csak onnan és odáig érvényes, azaz például Mohács irányából a sztrádára felhajtóknak fizetniük kell, hiszen az M6/M60-as csomópontig néhány kilométert még meg kell tenni az M6-oson.

Ugyanakkor például a Nagynyárádnál felhajtók ténylegesen ingyenesen használhatják a szóban forgó szakaszt.

Azt egyelőre nem tudni, végleges-e a díjmentesség, amelynek többek között az is lehet a magyarázata, hogy az új autópályán egyelőre nincs benzinkút, ahol matricát lehetne vásárolni, Horvátországban pedig egyáltalán nincs lehetőség magyar autópályákra szóló matricát venni. (Bár ezt online is meg lehet tenni.)

A horvát szakaszon egyébként Pélmonostorig szintén nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk.