Ingyenes látogatásra hívják az időseket a Pintér-kertbe
2025. szeptember 30. kedd 08:02
Ingyenes látogatásra hívják a szépkorúakat a Pintér-kertbe szerdán, az Idősek világnapján.
Szakvezető kíséretével ismerhetik meg a látogatók csütörtökön az arborétum életének sajátosságait, az ősz színeiben pompázó növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az időszakban látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a fehér tündérrózsa és a májvirág levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa termése. Az Idősek világnapján a nyugdíjasok számára a tíz órakor induló látogatás ingyenes.
