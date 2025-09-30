Ingyenes látogatásra hívják az időseket a Pintér-kertbe

2025. szeptember 30. kedd 08:02

Ingyenes látogatásra hívják az időseket a Pintér-kertbe
Ingyenes látogatásra hívják a szépkorúakat a Pintér-kertbe szerdán, az Idősek világnapján.

 




 

 

Szakvezető kíséretével ismerhetik meg a látogatók csütörtökön az arborétum életének sajátosságait, az ősz színeiben pompázó növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az időszakban látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a fehér tündérrózsa és a májvirág levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa termése.

Az Idősek világnapján a nyugdíjasok számára a tíz órakor induló látogatás ingyenes.

 

EQM