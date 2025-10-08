Idén már ketten veszítették életüket lakástűzben Baranyában

2025 első háromnegyed évében 155 lakástűz keletkezett Baranya vármegyében, ebből a tűzoltóknak 102 alkalommal kellett beavatkozni. A tűzesetek során 2343 négyzetméternyi épített terület égett le.

A szeptember végéig keletkezett lakástüzekben 2 ember vesztette életét, egyikük Pécsett, másikuk Lánycsókon, 15-en pedig megsérültek.

A lakástüzekhez összesen 364 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók közel 114 órát töltöttek a tüzek oltásával.

A leghosszabb beavatkozás Pécsett, a Vilmos utcában volt még júliusban. A helyszínen egy száz négyzetméteres, kétszintes családi ház tetőszerkezete égett teljes. A tűz a sorház jellegű ingatlan teraszán keletkezett, innen terjedt át az egyik szobára, majd a tetőre. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók mellett egy komlói egységet is riasztottak, az oltást kezdetben a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, majd a vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányította.

A hivatásos egységek munkáját a palkonyai önkéntes tűzoltók támogatták. A lángok a szomszédos ingatlanokra nem terjedtek át, az egységek több irányból eloltották a tüzet. A lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a házat, személyi sérülés nem történt.

A legtöbb tűz konyhában (22), kéményben (18), illetve hálószobában (17) keletkezett. Dohányzás miatt 6 alkalommal, elektromos hiba miatt 50-szer keletkezett tűz, tüzelő-fűtő berendezés miatt 49 tűzeset történt, nyílt láng pedig 29 alkalommal okozott tüzet baranyai otthonokban. Három alkalommal a szándékosság gyanúja is felmerült. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 7 lakástűz után indult tűzvizsgálat.

A tűzzel érintett otthonokban nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Szén-monoxid miatt az első háromnegyed évben 34-szer riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat. Két ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, azonban idén szerencsére senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt.

A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt otthonra.

