Idén is több százan csatlakoztak Pécsett a szállást kereső Szent Családhoz

A júdeai Betlehemben szállást kereső Szent Család, Mária és József alakját, a pásztorokat és a napkeleti bölcseket megszemélyesítő szereplőket kísérő menet énekes-zenés ájtatosságban idézte fel a születés éjszakáján történteket december 20-án este Pécs belvárosában. Az adventi lelki elmélyülést segítő program Felföldi László pécsi megyéspüspök áldásával indult útjára.

A hagyományteremtő szándékkal első alkalommal 2021-ben megrendezett programhoz idén is több százan csatlakoztak, köztük gyermekek, fiatalok és idősebbek, hogy a Dóm tértől a Széchenyi térig tartó rövid séta során közösen idézzék fel az angyali üdvözlet, az Úr angyalának Józsefnél tett látogatása, valamint a Megváltó születésének eseményeit. Idén is csatlakozott a résztvevőkhöz Péterffy Attila, Pécs város polgármestere és Zag Gábor alpolgármester is.

Több állomáshelyen megállva, a résztvevők a Szentírásból vett részletekkel idézték fel a Krisztus születése éjszakáján történteket. A ferencesek templománál hagyományosan horvát nyelvű népénekekkel köszöntötték a Betlehemi Gyermek érkezését.

Az ötödik alkalommal megtartott Szállást keres a Szent Család című ájtatosság megrendezését Kovács József ifjúsági referens lelkipásztor koordinálta. Az ájtatosságot kísérő zenei felvételek előzetes összeállításában és hangszerelésében Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi székesegyház orgonaművész zeneigazgatója működött közre.