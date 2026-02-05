Párás, ködös éj után borús napunk lesz pénteken
2026. február 05. csütörtök 19:30
Éjszaka több helyen párássá válhat a levegő, helyenként köd, rétegfelhőzet képződhet, majd holnap napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok.
Pénteken elszórtan, éjszaka nagyobb területen várható időszakosan kisebb eső, zápor, emellett a ködös, rétegfelhős tájakon szitálás is előfordulhat.
A keleties, majd déliesre forduló szél ma nagyobb területen, pénteken helyenként élénk lesz, emellett ma leginkább a Bakonyban erős széllökések is előfordulhatnak
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 14 fok között valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb, míg a délkeleti tájakon a legmagasabb értékeket.
MTI
