Idén is megrendezik a magyar pásztorkutyák baranyai terelőversenyét
2026. március 22. vasárnap 10:28
Március 28-án, azaz jövő szombaton rendezik a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyét Szaporcán.
A rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd. A verseny mellett tartalmas kísérőprogramokkal várják a közönséget a szervezők: szakvezetésekkel, tárlatvezetéssel, hagyományos pásztoreszközök bemutatójával, fotókiállítással.
A nap programjában a terelőversenyen kívül a tervek között szerepel terelési képességvizsga is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság „Tematikus állati napok” programsorozatának részeként a racka és cikta juhok megismerésére lesz lehetőség.
Indul szakvezetés az Ős-Dráva Látogatóközpont Hagyományos gazdálkodás tanösvényén, valamint a Dráva élővilága kiállításon is lesz tárlatvezetés.
A rendezvényre ellátogatók betekintést kaphatnak a hagyományos pásztoreszközök világába, valamint archív fotókat tekinthetnek meg a pásztorélet régmúltjáról.
Programok:
- 08.30-tól regisztráció
- 09.30 Megnyitó
- 10.00 Verseny kezdete
MEOESZ terelőverseny és terelési képességvizsga és FCI NHAT, FCI NGAT, FCI IHT TS 1-3
Terelőbíró: Dr. Keve Gábor
Ösztönpróbák bírálata: Vanyó Sándor
- 10:00 Tematikus állati napok – Racka és cikta juh
- 11:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban
- 13:00 szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen
- 14:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban
Egész nap:
- hagyományos pásztoreszközök bemutatója
- „Pásztorok és pásztorkutyák” – fotók a FORTEPAN archívum képeiből.
A nap programjának időtartama a verseny nevezőinek számától függően alakul, előreláthatólag 15.00-16.00 óra körül tartják az eredményhirdetést és a program zárását.
Forrás: DDNP
