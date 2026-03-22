Idén is megrendezik a magyar pásztorkutyák baranyai terelőversenyét

Március 28-án, azaz jövő szombaton rendezik a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyét Szaporcán.

A rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd. A verseny mellett tartalmas kísérőprogramokkal várják a közönséget a szervezők: szakvezetésekkel, tárlatvezetéssel, hagyományos pásztoreszközök bemutatójával, fotókiállítással.





A nap programjában a terelőversenyen kívül a tervek között szerepel terelési képességvizsga is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság „Tematikus állati napok” programsorozatának részeként a racka és cikta juhok megismerésére lesz lehetőség.

Indul szakvezetés az Ős-Dráva Látogatóközpont Hagyományos gazdálkodás tanösvényén, valamint a Dráva élővilága kiállításon is lesz tárlatvezetés.

A rendezvényre ellátogatók betekintést kaphatnak a hagyományos pásztoreszközök világába, valamint archív fotókat tekinthetnek meg a pásztorélet régmúltjáról.

Programok:

08.30-tól regisztráció

09.30 Megnyitó

10.00 Verseny kezdete

MEOESZ terelőverseny és terelési képességvizsga és FCI NHAT, FCI NGAT, FCI IHT TS 1-3

Terelőbíró: Dr. Keve Gábor

Ösztönpróbák bírálata: Vanyó Sándor

10:00 Tematikus állati napok – Racka és cikta juh

11:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban

13:00 szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen

14:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban

Egész nap:

hagyományos pásztoreszközök bemutatója

„Pásztorok és pásztorkutyák” – fotók a FORTEPAN archívum képeiből.

A nap programjának időtartama a verseny nevezőinek számától függően alakul, előreláthatólag 15.00-16.00 óra körül tartják az eredményhirdetést és a program zárását.