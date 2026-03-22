2026. március 22. vasárnap 10:28

Idén is megrendezik a magyar pásztorkutyák baranyai terelőversenyét

Március 28-án, azaz jövő szombaton rendezik a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyét Szaporcán.

 

 

A rendezvényen a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd. A verseny mellett tartalmas kísérőprogramokkal várják a közönséget a szervezők: szakvezetésekkel, tárlatvezetéssel, hagyományos pásztoreszközök bemutatójával, fotókiállítással.


A nap programjában a terelőversenyen kívül a tervek között szerepel terelési képességvizsga is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság „Tematikus állati napok” programsorozatának részeként a racka és cikta juhok megismerésére lesz lehetőség.

Indul szakvezetés az Ős-Dráva Látogatóközpont Hagyományos gazdálkodás tanösvényén, valamint a Dráva élővilága kiállításon is lesz tárlatvezetés.

 A rendezvényre ellátogatók betekintést kaphatnak a hagyományos pásztoreszközök világába, valamint archív fotókat tekinthetnek meg a pásztorélet régmúltjáról.

 

Programok:

  • 08.30-tól regisztráció
  • 09.30 Megnyitó
  • 10.00 Verseny kezdete
    MEOESZ terelőverseny és terelési képességvizsga és FCI NHAT, FCI NGAT, FCI IHT TS 1-3
    Terelőbíró: Dr. Keve Gábor
    Ösztönpróbák bírálata: Vanyó Sándor
  • 10:00 Tematikus állati napok – Racka és cikta juh 
  • 11:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban
  • 13:00 szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen
  • 14:00 szakvezetés a Dráva élővilága kiállításban

 

Egész nap:

  • hagyományos pásztoreszközök bemutatója
  • „Pásztorok és pásztorkutyák” – fotók a FORTEPAN archívum képeiből.

A nap programjának időtartama a verseny nevezőinek számától függően alakul, előreláthatólag 15.00-16.00 óra körül tartják az eredményhirdetést és a program zárását.

 


 

 

Forrás: DDNP