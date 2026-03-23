Horgász Kvízre invitálják a fiatal baranyai pecásokat
2026. március 23. hétfő 16:21
Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2026 évben a fiatal horgászok számára elindítja a Horgász Kvíz-t. A kitöltés során alapvető, horgászattal, halakkal kapcsolatos egyszerű kérdésekre kell válaszolni. A kitöltésre csak online, a szövetség honlapját felkeresve van lehetőség, amelyhez valamely baranyai horgász egyesület tagságából várják a 13-20 év közötti vállalkozó szellemű ifjú horgászokat.
A hibátlanul kitöltők között sorsolással döntik el az első három helyezettet.
Díjazás:
I. hely 15.000 Ft értékű horgász vásárlási utalvány
II. hely 10.000 Ft értékű horgász vásárlási utalvány
III.hely 5.000 Ft értékű horgász vásárlási utalvány
A Horgász Kvíz kitöltők meghívást kapnak az Ifjúsági Horgászviadalra, mely 2026. május 16-án, az Üszögpusztai tavon kerül megrendezésre, értékes nyereményekkel!
Kvíz kitöltési határidő: 2026. április 24.
A sorsolás időpontja: 2026. május 8.
Forrás: HEBMESZ
