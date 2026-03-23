Záporok mellett egy kis napsütés is vár ránk kedden

A fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is várhatók, de délutánonként a gomolyok jobban összeállhatnak, szétterülhetnek, amelyek estétől többfelé feloszlanak, lesznek derült tájak, miközben északkelet felől magasszintű felhők érkeznek.

Kedden csak egy-egy helyen fordulhat elő zápor.

A keletiesről északiasra forduló szél ma csak a csapadékgócok környezetében, míg kedden nagyobb területen lehet élénk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 18 fok között valószínű.