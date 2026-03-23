Hatalmas lángokkal égett egy autó Baranyában
2026. március 23. hétfő 13:19
Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délután Szentlászlón, a Zrínyi utcában.
A szigetvári hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, a tűz vélhetően az üzemanyagellátó-rendszer meghibásodása miatt keletkezett.
A beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott.
Az eset során személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
