Hatalmas lángokkal égett egy autó Baranyában

Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délután Szentlászlón, a Zrínyi utcában.

A szigetvári hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, a tűz vélhetően az üzemanyagellátó-rendszer meghibásodása miatt keletkezett.

A beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott.

Az eset során személyi sérülés nem történt.