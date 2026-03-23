Orbán Viktor megszólalt Szijjártó Péter lehallgatásáról
2026. március 23. hétfő 09:07
Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor, miután megosztotta a Mandiner "Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek" című cikkét, azt írta: "utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki".
MTI
