Orbán Viktor megszólalt Szijjártó Péter lehallgatásáról

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor, miután megosztotta a Mandiner "Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek" című cikkét, azt írta: "utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki".