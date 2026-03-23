Már elkezdték a szavazólapok nyomtatását
2026. március 23. hétfő 11:19
Már nyomtatják az április 12-ei országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Halom utcai telephelyén, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban hétfőn sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok és miként csomagolják, "dobozolják" azokat szavazóköri bontásban.
Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ANY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és a levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét.
A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül.
Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe.
MTI - Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
