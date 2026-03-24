Kizárta a lakásból édesanyját egy másfél éves gyermek Pécsett

Bezárta a biztonsági ajtót, ezzel kizárta édesanyját a lépcsőházba egy másfél éves gyerek tegnap délelőtt Pécsett, az Aranycsapat utcában.

A helyi hivatásos tűzoltók az erkélyen keresztül, az ablakot betörve jutottak be az ingatlanba, majd beengedték az anyát.

A kisgyereknek nem esett baja.

