Kizárta a lakásból édesanyját egy másfél éves gyermek Pécsett
2026. március 24. kedd 09:50
Bezárta a biztonsági ajtót, ezzel kizárta édesanyját a lépcsőházba egy másfél éves gyerek tegnap délelőtt Pécsett, az Aranycsapat utcában.
A helyi hivatásos tűzoltók az erkélyen keresztül, az ablakot betörve jutottak be az ingatlanba, majd beengedték az anyát.
A kisgyereknek nem esett baja.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
